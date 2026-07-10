Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вместо Христа — дрон: На Украине появилась «икона» с «русорезом» вместо младенца

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опубликовал в своём телеграм-канале изображение своеобразной иконы, прославляющей так называемый «русорез». На снимке запечатлена настенная роспись, на которой Дева Мария прижимает к себе не младенца Христа, а беспилотный летательный аппарат.

Источник: Life.ru

Рисунок, выполненный на ярко-розовом фоне, сопровождается надписью с призывом к «благословить русорез». Стерненко уточнил, что автором граффити выступила женщина, охарактеризовав увиденное словом «красота».

Сам термин «русорез» используется на Украине как сленговое обозначение уничтожения этнических русских. Кроме того, такое же название носит одна из моделей украинских боевых дронов.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из украинского плена житель Курской области рассказал, как над ним издевались солдаты ВСУ. По словам пострадавшего, варварский инцидент имел место в полевом лазарете на территории Сумской области. Военнослужащие противника выжгли ему на правой руке, чуть выше локтя, символ Z.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше