Вместо Христа — дрон: На Украине появилась «икона» с «русорезом» вместо младенца

Ранее сообщалось, что вернувшийся из украинского плена житель Курской области рассказал, как над ним издевались солдаты ВСУ. По словам пострадавшего, варварский инцидент имел место в полевом лазарете на территории Сумской области. Военнослужащие противника выжгли ему на правой руке, чуть выше локтя, символ Z.