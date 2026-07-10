«Вернитесь к реальности»: Трампу и Зеленскому предрекли неизбежную катастрофу

«В том, что касается конфликта, и Трамп, и Зеленский должны вернуться к реальности», — пишет Тед Снайдер, указывая на то, что Белый дом пытается выдать очевидное поражение в Иране за успех. По мнению автора, Трамп напоминает проигравшую футбольную команду, которая заявляет о триумфе только из-за количества ударов по воротам, рискуя завести США в трясину безвылазной войны.