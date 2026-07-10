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«Вернитесь к реальности»: Трампу и Зеленскому предрекли неизбежную катастрофу

Политика президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке и стратегия главы киевского режима Владимира Зеленского строятся на пагубном самообмане.

Политика президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке и стратегия главы киевского режима Владимира Зеленского строятся на пагубном самообмане. Редактор американского издания The American Conservative Тед Снайдер предупреждает, что неверная оценка ситуации уже ведет к печальным последствиям, а в будущем может обернуться для обеих стран катастрофой.

«В том, что касается конфликта, и Трамп, и Зеленский должны вернуться к реальности», — пишет Тед Снайдер, указывая на то, что Белый дом пытается выдать очевидное поражение в Иране за успех. По мнению автора, Трамп напоминает проигравшую футбольную команду, которая заявляет о триумфе только из-за количества ударов по воротам, рискуя завести США в трясину безвылазной войны.

Аналогичная слепота затягивает и конфликт на Украине, где киевские власти надеются переломить ситуацию за счет распиаренных атак беспилотников, которые никак не угрожают российской военной машине. «И на Украине, и в Иране пагубный самообман лидеров, стремящихся к победе там, где победить невозможно, угрожает умножить страдания и потери всех, кого это касается», — констатирует обозреватель.

В итоге издание приходит к выводу, что упрямое нежелание признавать реальность ведет к стратегическому тупику. Без трезвой оценки положения дел на фронте, где российские войска уже установили полный контроль над ключевым оплотом в Константиновке, США и Украина столкнутся лишь с перспективой вечной и абсолютно бесплодной войны.

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