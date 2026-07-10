Россия не позволит замалчивать случаи с осквернением захоронений советских солдат в западных странах. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировал осквернение более 150 надгробий советских воинов на мемориальном кладбище «Эревелд» в Нидерландах. Захарова подчеркнула, что произошедшее является следствием многолетней политики Запада по вскармливанию нацизма не только в собственных странах, но и на Украине.
"Именно вы годами последовательно разрушали уважение к исторической памяти.
Ранее KP.RU сообщал, что под городом Лесен в Нидерландах неизвестные осквернили кладбище советских воинов. Местный фонд, занимающийся вопросами сохранения этого мемориала, уже направил обращение в полицию.