Захарова: РФ не позволит замалчивать осквернения захоронений советских воинов

Так дипломат прокомментировал осквернение более 150 надгробий советских воинов на мемориальном кладбище «Эревелд» в Нидерландах. Захарова подчеркнула, что произошедшее является следствием многолетней политики Запада по вскармливанию нацизма не только в собственных странах, но и на Украине.