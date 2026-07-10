В сенате США заявили о согласовании санкций за покупку ресурсов у России

При этом лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн настаивал на том, что инициатива должна исходить из палаты представителей. В свою очередь, Шахин в феврале этого года отнеслась критично к законопроекту о санкциях против России, хотя в данный момент числится среди его авторов.