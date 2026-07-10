В сенате США заявили о согласовании санкций за покупку ресурсов у России

Группа сенаторов США заявила, что согласовала с администрацией президента Дональда Трампа новый законопроект с санкциями в отношении России, подразумевающие право главы государства вводить рестрикции за покупку российских энергоносителей.
«Мы с гордостью сообщаем, что достигли соглашения с администрацией Трампа о продвижении обновленного законодательства о санкциях против России. Мы очень довольны этим значительным прогрессом и ожидаем, что закон будет принят в ближайшее время», — говорится в сообщении законодателей на сайте комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса.
«Крайне важно, чтобы законодательная и исполнительная ветви власти работали сообща над созданием инструментов, позволяющих взимать высокую цену с тех, кто покупает российскую нефть и природный газ», — добавили они.
Авторами законопроекта являются сенаторы Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина, внесен в России в перечень террористов и экстремистов), Ричард Блюменталь (демократ, Коннектикут), Джинн Шахин (демократ, Нью-Гэмпшир) и Роджер Уикер (республиканец, Миссисипи).
7 июля газета The Wall Street Journal сообщала, что сенаторы планируют использовать саммит НАТО в Анкаре как площадку для продвижения этого законопроекта и проведут для этого встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом. Газета уточнила, что законопроект наделяет президента полномочиями вводить жесткие санкции и пошлины против любых государств, продолжающих вести бизнес с Россией, в частности — за закупку нефти и урана.
Издание отмечало, что, несмотря на широкую поддержку в конгрессе, законопроект фактически заблокирован — Белый дом пытается ослабить его положения, стремясь сохранить для администрации пространство для маневра в потенциальных мирных переговорах по Украине.
Грэм в ноябре 2025 года заявлял, что Трамп уже «одобрил» законопроект. На тот момент он предусматривал введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на мир с Украиной.
При этом лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн настаивал на том, что инициатива должна исходить из палаты представителей. В свою очередь, Шахин в феврале этого года отнеслась критично к законопроекту о санкциях против России, хотя в данный момент числится среди его авторов.
В конце апреля Минфин США сообщал о поиске новых методов давления на Россию. В начале июня госсекретарь Марко Рубио рассказал о подготовке США новых санкций. Трамп, по его словам, дал на это свое согласие.
Москва считает санкции незаконными и требует их снятия. В Кремле также не раз говорили, что российская экономика приобрела «определенный иммунитет» к санкциям.
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