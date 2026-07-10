Посольство РФ контролирует расследование вандализма на кладбище в Нидерландах

В диппредставительстве подчеркнули, что подобное злодеяние недопустимо и будут добиваться от властей Нидерландов скорейшего расследования и привлечения виновных к ответственности. Особую тревогу вызывают факты, что объектом нападения стало место, где покоятся представители разных народов бывшего СССР, ставшие жертвами приспешников Гитлера.