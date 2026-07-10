Напомним, что ранее российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов по ключевым военным объектам Украины за минувшую неделю. Атаки высокоточным оружием и ударными дронами стали прямым ответом на террористические действия киевского режима против гражданской инфраструктуры на российской территории. Огневому поражению подверглись стратегически важные цели, включая объекты оборонной промышленности, вражеские аэродромы, склады боеприпасов и крупные логистические центры.