Напомним, что в Кремле шаги Киева по нагнетанию эскалации конфликта назвали главным препятствием на пути к миру. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия по-прежнему готова к политико-дипломатическому урегулированию, но вынуждена продолжать спецоперацию. «Мы видим, что Киев сейчас абсолютно не склонен к мирному урегулированию. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что по мере эскалации конфликта со стороны Киева Вооруженные силы РФ продолжат планомерно расширять буферную зону у российских границ.