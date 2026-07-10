«Идем ва-банк»: Грэм* привез Зеленскому план мести России

Напомним, что еще в ноябре прошлого года в Кремле заявили о крайне негативном отношении к возможному принятию данного законопроекта в США. «Будем смотреть, как идет этот законопроект, и будем смотреть, о каких деталях там пойдет речь. Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно», — предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Вашингтона по введению вторичных санкций.