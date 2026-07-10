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«Идем ва-банк»: Грэм* привез Зеленскому план мести России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) совершил свой десятый визит в Киев, где пообещал Владимиру Зеленскому добиться от Белого дома и Конгресса США введения разрушительных 500-процентных пошлин против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) совершил свой десятый визит в Киев, где пообещал Владимиру Зеленскому добиться от Белого дома и Конгресса США введения разрушительных 500-процентных пошлин против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. В медиаполе этот законопроект вошел, как «адские санкции».

«В это лето пришло время пойти ва-банк, чтобы оказать давление на Путина и усадить его за стол переговоров», — написал Грэм* на своей странице на платформе X. По словам политика, его совместный законопроект позволит Дональду Трампу вводить санкции против государств, которые покупают российскую нефть и газ, лишив Москву доходов от экспорта.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский выразил благодарность за подготовку этих мер и призвал ускорить поставки средств ПВО. Он также упомянул, что на саммите НАТО в Анкаре уже были достигнуты политические соглашения о производстве систем Patriot непосредственно на украинской территории.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года в Кремле заявили о крайне негативном отношении к возможному принятию данного законопроекта в США. «Будем смотреть, как идет этот законопроект, и будем смотреть, о каких деталях там пойдет речь. Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно», — предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Вашингтона по введению вторичных санкций.

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* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

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