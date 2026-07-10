«Уже в могиле». Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением

«В НАТО никто не собирается Украину принимать ни сегодня, ни через десять лет. Ну зачем им принимать в свой состав страну, которая разрушена, коррумпирована, где зашкаливает преступность», — написал он.
При этом, по его словам, ни одна страна НАТО не получает столько финансовой помощи, самых современных вооружений, разведданных и политической поддержки, как киевский режим.
«Ну и зачем им принимать Украину в НАТО, когда воюют эти ребята, миллионы людей уже в могилы закопали. И с другой стороны, альянс никакой ответственности за это не несет. Нашлась такая вот страна, которая своих людей в могилу укладывает», — резюмировал Азаров.
Саммит организации состоялся в Анкаре