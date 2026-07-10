Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уже в могиле». Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО никогда не примет Украину в альянс, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В НАТО никто не собирается Украину принимать ни сегодня, ни через десять лет. Ну зачем им принимать в свой состав страну, которая разрушена, коррумпирована, где зашкаливает преступность», — написал он.

При этом, по его словам, ни одна страна НАТО не получает столько финансовой помощи, самых современных вооружений, разведданных и политической поддержки, как киевский режим.

«Ну и зачем им принимать Украину в НАТО, когда воюют эти ребята, миллионы людей уже в могилы закопали. И с другой стороны, альянс никакой ответственности за это не несет. Нашлась такая вот страна, которая своих людей в могилу укладывает», — резюмировал Азаров.

Саммит организации состоялся в Анкаре 7—8 июля. В итоговой декларации лидеры страны альянса не упомянули возможность принятия Украины. Союзники, говоря об отношениях блока и Украины, ограничились лишь расплывчатой формулировкой о «вкладе Киева в трансатлантическую безопасность».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше