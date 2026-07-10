При ударе дрона по машине в ЛНР погиб 73-летний мужчина

В Новоайдарском округе ЛНР 9 июля при атаке дрона на автозаправочную станцию ранения получили пять человек. Еще один беспилотник ударил по рейсовому автобусу Кременная — Луганск. Взрыв прогремел при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка.