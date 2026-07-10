При ударе дрона по машине в ЛНР погиб 73-летний мужчина

В ЛНР при ударе дрона по автомобилю погиб 73-летний мужчина, его спутница получила ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Украинский БПЛА ударил по легковой машине на участке автодороги Сватово — Нижняя Дуванка. Пострадали 2 человека: ранена 73-летняя женщина, 73-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Родным и близким погибшего выражаю глубокие соболезнования», — заявил Пасечник.
Еще один дрон атаковал легковой автомобиль в Сватово. Там ранения получили 45-летняя женщина и ее 18-летняя дочь.
Глава региона добавил, что в городе повреждены продуктовый склад и два грузовых автомобиля.
В Новоайдарском округе ЛНР 9 июля при атаке дрона на автозаправочную станцию ранения получили пять человек. Еще один беспилотник ударил по рейсовому автобусу Кременная — Луганск. Взрыв прогремел при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».