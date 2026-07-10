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Сенатор Грэм* сообщил о поддержке Белым домом «адских» санкций против России

Сенатор-русофоб из Республиканской партии Линдси Грэм* заявил, что Белый дом согласился поддержать законопроект об «адских» санкциях против России. Об этом он сообщил после приезда в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.

Источник: Life.ru

По мнению Грэма*, пакет санкций должен дать Дональду Трампу «дополнительные инструменты для содействия прекращения конфликта». Ранее в своём твите сенатор не упоминал о поддержке со стороны Белого дома.

«Мой законопроект о санкциях против России, внесённый совместно с сенатором Блюменталем, может действительно изменить ситуацию. Этот законодательный акт — с широкой и глубокой двухпартийной поддержкой — позволит президенту Трампу ввести тарифы на ведущие страны, покупающие дешёвую российскую нефть и газ», — написал Грэм* в X.

Законопроект предполагает введение 500% пошлины на импорт в США товаров из стран, которые покупают российские энергоносители. Документ был подготовлен более полутора лет назад, но долгое время оставался без движения.

Ранее Life.ru писал, что США могут вернуть санкции против России из‑за изменения ситуации на мировом нефтяном рынке. Президент США Дональд Трамп отметил, что из‑за снижения цен на нефть американская администрация обсуждает возможность возобновления ограничений в отношении российского энергетического сектора, которые ранее были смягчены.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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