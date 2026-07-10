Спикер парламента Ирана заявил о готовности к обороне против США

Об этом сообщается в заявлении Галибафа, опубликованном в его Telegram-канале по итогам встречи с председателем Народного консультативного конгресса (двухпалатного парламента) Индонезии Ахмадом Музани.
«На переговорах я ясно дал понять вице-президенту США, что мы совершенно не доверяем им. По моему мнению, вести переговоры с США могут только те, кто готов к войне. Поэтому мы никогда не прекращали подготовку к защите нашей страны. Как только американцы нарушат достигнутые договоренности, мы будем готовы к полномасштабной обороне, решительно выступим против них и добьемся соблюдения прав иранского народа», — говорится в заявлении. Галибаф также подчеркнул, что прекращение войны является «приоритетом всех стран», однако, по его словам, «этот конфликт никогда не завершится капитуляцией Ирана».
Как сообщается, в ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. В Центральном командовании ВС США утверждали, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Власти Ирана обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.