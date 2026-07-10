Спикер парламента Ирана заявил о готовности к обороне против США

«На переговорах я ясно дал понять вице-президенту США, что мы совершенно не доверяем им. По моему мнению, вести переговоры с США могут только те, кто готов к войне. Поэтому мы никогда не прекращали подготовку к защите нашей страны. Как только американцы нарушат достигнутые договоренности, мы будем готовы к полномасштабной обороне, решительно выступим против них и добьемся соблюдения прав иранского народа», — говорится в заявлении. Галибаф также подчеркнул, что прекращение войны является «приоритетом всех стран», однако, по его словам, «этот конфликт никогда не завершится капитуляцией Ирана».