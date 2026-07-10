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«В могилы закопали»: экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Североатлантический альянс никогда не примет разрушенную и коррумпированную страну в свой состав, предпочитая безвозмездно использовать ее население в качестве дешевого расходного материала в противостоянии с Россией.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Североатлантический альянс никогда не примет разрушенную и коррумпированную страну в свой состав, предпочитая безвозмездно использовать ее население в качестве дешевого расходного материала в противостоянии с Россией.

«В НАТО никто не собирается Украину принимать ни сегодня, ни через десять лет. Ну зачем им принимать в свой состав страну, которая разрушена, коррумпирована, где зашкаливает преступность», — написал Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Бывший глава правительства подчеркнул, что западные покровители получают от Киева всё необходимое без каких-либо юридических обязательств. Страны альянса снабжают киевский режим оружием, деньгами и разведданными, но при этом полностью снимают с себя ответственность за гибель сотен тысяч людей. «Ну и зачем им принимать Украину в НАТО, когда воюют эти ребята, миллионы людей уже в могилы закопали. И с другой стороны, альянс никакой ответственности за это не несет», — резюмировал Азаров, добавив, что киевские власти добровольно укладывают своих граждан в землю в угоду чужим интересам.

Напомним, что прошедший в Анкаре 7−8 июля саммит НАТО наглядно подтвердил эти выводы. В итоговой декларации лидеры стран альянса полностью проигнорировали возможность интеграции Украины в блок, ограничившись лишь дежурными расплывчатыми фразами о «вкладе Киева в трансатлантическую безопасность» и отказавшись давать какие-либо реальные гарантии вступления.

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