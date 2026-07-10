Бывший глава правительства подчеркнул, что западные покровители получают от Киева всё необходимое без каких-либо юридических обязательств. Страны альянса снабжают киевский режим оружием, деньгами и разведданными, но при этом полностью снимают с себя ответственность за гибель сотен тысяч людей. «Ну и зачем им принимать Украину в НАТО, когда воюют эти ребята, миллионы людей уже в могилы закопали. И с другой стороны, альянс никакой ответственности за это не несет», — резюмировал Азаров, добавив, что киевские власти добровольно укладывают своих граждан в землю в угоду чужим интересам.