МИД России пообещал ответ на осквернение надгробий в Нидерландах

«Неизвестные осквернили более 150 надгробий советских воинов на мемориальном кладбище “Эревелд” в голландском Лесдене. Власти Нидерландов называют произошедшее делом рук неких “вандалов”. Что ж, мы скажем, кто эти вандалы. Перефразируя Федора Михайловича Достоевского: “Вы же-с и вандалы-с”. Потому что именно вы, власти западных государств, на протяжении десятилетий создавали атмосферу, в которой подобные преступления стали возможны», — написала дипломат в своем Telegram-канале.