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МИД России пообещал ответ на осквернение надгробий в Нидерландах

Очередной случай осквернения советских воинских захоронений, зафиксированный в Нидерландах, является прямым результатом многолетней политики западных государств по культивированию нацизма на Украине и на собственной территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что произошедшее относится к непосредственной зоне ответственности стран Запада.

Источник: РИА "Новости"

«Неизвестные осквернили более 150 надгробий советских воинов на мемориальном кладбище “Эревелд” в голландском Лесдене. Власти Нидерландов называют произошедшее делом рук неких “вандалов”. Что ж, мы скажем, кто эти вандалы. Перефразируя Федора Михайловича Достоевского: “Вы же-с и вандалы-с”. Потому что именно вы, власти западных государств, на протяжении десятилетий создавали атмосферу, в которой подобные преступления стали возможны», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как отметила Захарова, именно коллективный Запад «вскормил нацизм на Украине и неонацистов у себя в странах».

«Именно вы годами последовательно разрушали уважение к исторической памяти. И сегодняшнее осквернение воинских захоронений является прямым следствием этой политики. Это ваша зона ответственности», — указала официальный представитель МИД России.

Захарова добавила, что подобные преступления находятся в зоне ответственности западных стран и являются прямым следствием многолетнего вскармливания Западом неонацизма не только на Украине, но и в собственных государствах.

«Мы это очередное преступление не забудем и замолчать не позволим. Наше посольство в Нидерландах даст комментарий», — заверила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

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