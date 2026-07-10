CNN узнал, почему Белый дом отказался вовлекать Израиль в удары по Ирану

«ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности и готов возобновить операцию, восстановить превосходство в воздухе и нанести самостоятельный израильский удар по Ирану для устранения угроз — даже в третий раз. Если нам придется вернуться, мы вернемся с еще большей силой», — сказал Кац на церемонии выпуска новых пилотов для израильских ВВС.