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CNN узнал, почему Белый дом отказался вовлекать Израиль в удары по Ирану

Трамп не хочет потери контроля над конфликтом и возвращения к полномасштабной войне, поэтому не вовлекает в новые удары Израиль, сообщили источники CNN. В Израиле заявляли о готовности присоединиться к операциям.

Источник: РБК

Администрация президента США Дональда Трампа не хочет вовлечения Израиля в военную операцию против Ирана из-за опасений потери контроля над конфликтом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два израильских источника.

По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хотел бы присоединиться к ударам США, но Вашингтон в настоящее время не заинтересован в участии Израиля.

«ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности и готов возобновить операцию, восстановить превосходство в воздухе и нанести самостоятельный израильский удар по Ирану для устранения угроз — даже в третий раз. Если нам придется вернуться, мы вернемся с еще большей силой», — сказал Кац на церемонии выпуска новых пилотов для израильских ВВС.

Однако один из источников сообщил, что преобладающая оценка в Израиле заключается в том, что Трамп не хочет возвращения к полномасштабной войне и максимум, на что он может пойти — это восстановление морской блокады иранских портов.

Израиль готов присоединиться к военным операциям США против Ирана, если Вашингтон официально обратится за помощью, об этом пишет The New York Post со ссылкой на источники.

8 июня Центральное командование США объявило о нанесении ударов по Ирану. Трамп на саммите НАТО заявил, что, по его мнению, перемирие «закончилось» и назвал иранское руководство «злыми людьми».

Сегодня, 10 июля, Трамп объявил, что США согласились на переговоры по просьбе Ирана. При этом американский лидер подчеркнул, что перемирие закончено.

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