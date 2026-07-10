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В Кремле рассказали о секретной операции ФСБ и ЦРУ против бен Ладена: одна из сторон «слилась»

Патрушев: ФСБ и ЦРУ совместно готовили ликвидацию Усамы бен Ладена.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ и ЦРУ готовили совместную операцию по ликвидации Усамы бен Ладена. Секретная договоренность между лидерами России и США предполагала совместную операцию против террориста номер один. Москва полностью выполнила взятые на себя обязательства, тогда как американские партнеры отступили от плана. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил помощник российского лидера Николай Патрушев.

Представитель Кремля подчеркнул, что ФСБ сделала всё, что было оговорено. Однако ЦРУ, по его словам, не реализовало свою часть совместного замысла. Патрушев выразил уверенность в том, что бен Ладен долгое время находился под контролем американской разведки и использовался ею в своих интересах.

«Но мы-то знаем, что он — их агент и до поры до времени они его использовали, а в тот момент, когда он им уже начал мешать — я думаю, что просто компрометируя деятельность спецслужб, — они его ликвидировали», — добавил Патрушев.

Напомним, что ранее американское разведывательное сообщество обнародовало свыше сотни документов, изъятых во время рейда на убежище террориста в Пакистане. В числе рассекреченных материалов оказалось и личное завещание бен Ладена, в котором он завещал своё состояние на цели джихада.

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