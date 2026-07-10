Красный Крест разворачивает экстренные резервы в Крыму

Кроме того, организация закупает мощную мобильную установку для очистки воды, которую разместят в профильном Центре содействия населению. В случае критических сбоев в энергоснабжении города, в этом центре граждане смогут не только получить очищенную воду, но и использовать резервные аккумуляторы для зарядки средств связи, а также воспользоваться стабильным интернет-соединением.