Запад обрабатывает молодое поколение в странах, в которых они заинтересованы. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Если говорить о том, как они, на западе свою демократию развивают, они молодое поколение очень сильно в странах, в которых они заинтересованы, обрабатывают», — сказал он.
Патрушев отметил, что до некоторых пор думал, что нацизм ликвидирован. Однако сегодня воочию видно, что он не только не ликвидирован, а ярко начинает процветать.
По его словам, надо сделать все, чтобы нацизм не расцвел в полном цвете. Может быть, вот этот маленький шаг, который делает Россия, он тоже с этим связан, подчеркнул помощник главы государства.
Полное эксклюзивное интервью Николая Патрушева читайте завтра в 7:00 утра по московскому времени на сайте KP.RU.