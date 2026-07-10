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Патрушев: Запад обрабатывает молодое поколение там, где они заинтересованы

Нацизм не только не ликвидирован, а начинает процветать, отметил Патрушев.

Источник: Комсомольская правда

Запад обрабатывает молодое поколение в странах, в которых они заинтересованы. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Если говорить о том, как они, на западе свою демократию развивают, они молодое поколение очень сильно в странах, в которых они заинтересованы, обрабатывают», — сказал он.

Патрушев отметил, что до некоторых пор думал, что нацизм ликвидирован. Однако сегодня воочию видно, что он не только не ликвидирован, а ярко начинает процветать.

По его словам, надо сделать все, чтобы нацизм не расцвел в полном цвете. Может быть, вот этот маленький шаг, который делает Россия, он тоже с этим связан, подчеркнул помощник главы государства.

Полное эксклюзивное интервью Николая Патрушева читайте завтра в 7:00 утра по московскому времени на сайте KP.RU.

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