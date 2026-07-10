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МИД: Россия будет продвигать позицию неразмещения оружия в космосе

В МИД РФ заявили, что Москва ценит конструктивную позицию многих государств по теме неразмещения оружия в космосе.

Источник: Комсомольская правда

Россия намерена продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ по итогам тематического семинара на полях сессии Рабочей группы ООН.

«Наша страна намерена и далее предпринимать максимальные усилия для продвижения инициативы НПОК в качестве меры, нацеленной на сохранение космического пространства», — сообщает ведомство.

Как подчеркнули в МИД, Россия ценит конструктивную позицию многих стран по теме неразмещения оружия в космосе. Поэтому РФ продолжит придерживаться инициативы, чтобы сохранить космическое пространство свободным от любых видов вооружений.

Ранее KP.RU сообщал, что Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции, касающейся предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

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