МИД: Россия будет продвигать позицию неразмещения оружия в космосе

Россия намерена продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ по итогам тематического семинара на полях сессии Рабочей группы ООН.
«Наша страна намерена и далее предпринимать максимальные усилия для продвижения инициативы НПОК в качестве меры, нацеленной на сохранение космического пространства», — сообщает ведомство.
Как подчеркнули в МИД, Россия ценит конструктивную позицию многих стран по теме неразмещения оружия в космосе. Поэтому РФ продолжит придерживаться инициативы, чтобы сохранить космическое пространство свободным от любых видов вооружений.
Ранее KP.RU сообщал, что Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции, касающейся предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.