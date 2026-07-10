Патрушев: США хотят мира на Украине, но евронацисты делают все для срыва диалога

«Трамп и штаты — они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться. Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться, они делают все, чтобы, даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло», — уточнил Патрушев.