Патрушев: США хотят мира на Украине, но евронацисты делают все для срыва диалога

США действительно нацелены на урегулирование украинского конфликта, однако европейские силы препятствуют этому процессу. Такое заявление сделал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с «Вестями».
«Трамп и штаты — они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться. Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться, они делают все, чтобы, даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло», — уточнил Патрушев.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине, который будет основан на предложениях, обсуждавшихся во время саммита в Анкоридже.
Глава российской дипломатии добавил, что на Аляске до Вашингтона были доведены все условия российской стороны, поэтому мяч на стороне США и Киева.