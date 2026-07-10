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Патрушев: США хотят мира на Украине, но евронацисты делают все для срыва диалога

Патрушев отметил, что Европа всеми силами отговаривает Киев от мирных договоренностей.

Источник: Комсомольская правда

США действительно нацелены на урегулирование украинского конфликта, однако европейские силы препятствуют этому процессу. Такое заявление сделал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с «Вестями».

«Трамп и штаты — они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться. Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться, они делают все, чтобы, даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло», — уточнил Патрушев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине, который будет основан на предложениях, обсуждавшихся во время саммита в Анкоридже.

Глава российской дипломатии добавил, что на Аляске до Вашингтона были доведены все условия российской стороны, поэтому мяч на стороне США и Киева.

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