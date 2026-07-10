Трамп приказал разбомбить Иран в случае своей гибели

Президент США Дональд Трамп сообщил, что оставил инструкции нанести беспрецедентный удар по Ирану в случае своей смерти. Это заявление он сделал на фоне публикации WSJ, которая рассказала, что Израиль предупредил Вашингтон о новом заговоре Тегерана с целью убить главу Белого дома. Трамп опроверг информацию о том, что Исламская Республика разработала новый план его ликвидации, и напомнил, что он «давно в их списке». Ранее он говорил, что Иран уже дважды пытался его устранить, имея в виду покушения в 2024 году. Подробности — в материале «Газеты.Ru».