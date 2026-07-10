Сенат США согласовал санкции за покупку российских энергоносителей

США активизировали разговоры о новых санкциях в отношении России в начале июня, незадолго до подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном. Тогда же глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что Вашингтон работает над новыми инструментами давления на Москву, одновременно оказывая поддержку Киеву.