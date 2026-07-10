Азаров заявил, что НАТО никогда не примет Украину в альянс

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что НАТО никогда не примет Украину в состав альянса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Азарова, страны НАТО не заинтересованы в принятии Украины, поскольку уже получают от ситуации значительные преимущества, не беря на себя прямую ответственность.
«В НАТО никто не собирается Украину принимать ни сегодня, ни через десять лет», — написал экс-премьер.
Азаров заявил, что Украина получает от стран альянса финансовую помощь, современные вооружения, разведданные и политическую поддержку. При этом, по его словам, сам блок не несет ответственности за происходящее.
«Ну и зачем им принимать Украину в НАТО, когда воюют эти ребята, миллионы людей уже в могилы закопали. И, с другой стороны, альянс никакой ответственности за это не несет», — отметил он.
Саммит НАТО прошел в Анкаре 7−8 июля. В итоговой декларации лидеры стран альянса не упомянули возможность принятия Украины в состав блока. В документе отношения НАТО и Киева описаны формулировкой о «вкладе Украины в трансатлантическую безопасность».
Ранее aif.ru писал, что перед саммитом НАТО в Анкаре поддержка Украины называлась одним из самых спорных пунктов.