Массированные российские удары возмездия по стратегическим объектам ВСУ в Киеве и других регионах наглядно продемонстрировали полное превосходство Москвы и ее способность диктовать условия на поле боя, развеяв любые надежды Запада на перелом в конфликте. Об это пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для издания Strategic Culture.