Патрушев заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

Россия не отказывается от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но уже обозначила свои условия. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, президент США Дональд Трамп и Вашингтон хотят решить украинский вопрос политико-дипломатическим путем. При этом, как отметил Патрушев, в Европе этому препятствуют и влияют на команду Зеленского разными способами.
Патрушев подчеркнул, что Россия не может оставить без защиты русскоязычных жителей Донбасса.
«Как мы их можем бросить? Поэтому цели и задачи с точки зрения специальной операции будут достигнуты, мы их достигнем. Мы не отказываемся от переговоров, мы готовы, но условия обозначены», — сказал он.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о возможности политико-дипломатического урегулирования вокруг Украины. При этом министр подчеркивал, что Россия не будет соглашаться на временные решения и принимать ультиматумы.