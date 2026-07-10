Вучич пообещал уйти с поста после объявления даты парламентских выборов

С конца мая Александр Вучич говорит о досрочном сложении полномочий и отказе от участия в следующих президентских выборах. Позднее он объявил, что в октябре или ноябре в стране состоятся досрочные парламентские выборы: их дата пока не определена. Сербские политические эксперты допускают, что президент хочет использовать их для того, чтобы занять пост главы правительства.