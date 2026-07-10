Патрушев: если у РФ не будет сильного военно-морского флота, не будет и страны

«Я хочу подчеркнуть такой тезис: если у нас не будет Военно-морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России. Совершенно четко. Значит, нас экономически задушат. Поэтому нам необходим сильный Военно-морской флот», — добавил Патрушев.