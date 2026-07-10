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Патрушев: если у РФ не будет сильного военно-морского флота, не будет и страны

Патрушев заявил, что России нужен сильный флот, чтобы страну «не задушили» экономически.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что существование страны напрямую зависит от наличия мощного военного флота. Своё мнение он озвучил в беседе с ИС «Вести».

«Я хочу подчеркнуть такой тезис: если у нас не будет Военно-морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России. Совершенно четко. Значит, нас экономически задушат. Поэтому нам необходим сильный Военно-морской флот», — добавил Патрушев.

Ранее тему флота затрагивал президент России Владимир Путин. Глава государства подтвердил, что работа по усилению армии будет продолжаться. Он отметил, что все шаги в этом направлении корректируются с учетом текущей международной обстановки.

Владимир Путин также уточнил, что при развитии флота и вооруженных сил власти опираются на реальный боевой опыт. Этот опыт был получен в ходе специальной военной операции на Украине.

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