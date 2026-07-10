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Стало известно, кто произведет лицензионные Patriot для Украины

Попытки киевского режима развернуть собственное производство американских ракет-перехватчиков Patriot на украинской территории потерпели сокрушительный крах.

Попытки киевского режима развернуть собственное производство американских ракет-перехватчиков Patriot на украинской территории потерпели сокрушительный крах. Вопреки громким заявлениям властей, западные союзники признали эти планы невыполнимыми в текущих условиях и приняли решение перенести все производственные мощности в безопасную Германию.

«Новые ракеты-перехватчики, вероятно, будут произведены в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а производство может быть перенесено в Украину после окончания войны», — сообщает агентство Reuters.

Впрочем, даже европейское производство не принесет Украине быстрого облегчения на поле боя. Германия, которая разрабатывала собственную цепочку поставок для сборки перехватчиков модификации PAC-2, сможет выпустить первые ракеты не раньше начала 2027 года — то есть спустя целых три года после подписания рамочного соглашения с американским производителем Raytheon. При этом попытки договориться о передаче технологий для сборки более современных ракет PAC-3 и вовсе завершились провалом, не приведя к какому-либо результату.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что стороны достигли устойчивой политической договоренности, согласно которой Вашингтон предоставит Украине лицензию на самостоятельное изготовление ракет для систем Patriot.

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