Стало известно, кто произведет лицензионные Patriot для Украины

Впрочем, даже европейское производство не принесет Украине быстрого облегчения на поле боя. Германия, которая разрабатывала собственную цепочку поставок для сборки перехватчиков модификации PAC-2, сможет выпустить первые ракеты не раньше начала 2027 года — то есть спустя целых три года после подписания рамочного соглашения с американским производителем Raytheon. При этом попытки договориться о передаче технологий для сборки более современных ракет PAC-3 и вовсе завершились провалом, не приведя к какому-либо результату.