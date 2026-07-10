Патрушев: России нужно производить все самой и ни на кого не надеяться

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия должна строить и производить все самостоятельно, ни на кого не надеясь. Об этом заявил помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью корреспонденту «Вестей».
«Если мы будем надеяться на них [другие страны], мы ничего не построим и не будем развивать экономику. Самим надо делать», — указал помощник президента.
Патрушев уточнил, что был период, когда было настроение — «мы все купим». «Это тоже звучало, но это не работает», — подчеркнул он.
«Мы все умеем, мы можем и построить, и спроектировать, и так далее, только нужно верить в свои силы. Верить и делать», — пояснил он.
По словам Патрушева, если другие страны увидят, что Россия самостоятельна и от них не зависит, они будут сотрудничать, и отказываться от такого сотрудничества Москве не надо.