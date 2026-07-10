Патрушев: России нужна сила, чтобы ее уважали

«Ведь Наполеон напал на нас, когда он практически опять же был поддержан всей Европой, а потом был разгромлен. И после этого к нам отношение было совершенно другое. Хотя ведь как мы себя корректно вели, когда вошли в Париж, об этом тоже все знают», — привел пример Патрушев.