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Патрушев: России нужна сила, чтобы ее уважали

Помощник президента РФ отметил, что силу нужно показывать не «где нужно», а везде, но применять ее нужно только в особых случаях.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. России необходима сила для того, чтобы ее уважали, но применять ее нужно только в особых случаях. Об этом заявил помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью корреспонденту «Вестей».

Помощник президента отметил, что силу нужно показывать не «где нужно», а везде, но применять ее нужно только в особых случаях. «А когда будешь сильным — тебя будут уважать, — пояснил Патрушев. — Сила нам необходима для того, чтобы нас уважали».

Помощник президента напомнил, как Россию уважали в периоды правления императоров Александра I и Александра III.

«Ведь Наполеон напал на нас, когда он практически опять же был поддержан всей Европой, а потом был разгромлен. И после этого к нам отношение было совершенно другое. Хотя ведь как мы себя корректно вели, когда вошли в Париж, об этом тоже все знают», — привел пример Патрушев.

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