Sun: Карл III принял принца Гарри с семьей впервые за четыре года

Король Великобритании Карл III принял принца Гарри с семьей, это произошло впервые за четыре года своего правления, пишет газета Sun со ссылкой на источники.
На встрече присутствовали принц Гарри, его жена Меган Маркл и их двое детей, Арчи и Лилибет.
«Сегодня днем Гарри и Меган повезли Арчи и Лилибет на встречу с Чарльзом и Камиллой в Хайгроув в Глостершире», — говорится в статье.
Источники рассказали, что их встреча была частным семейным мероприятием, поэтому фото с нее не станут публиковать.
Ранее сообщалось, что принц Гарри, прибывший в британскую столицу на этой неделе, не смог разместиться в Букингемском дворце из-за неподготовленности служб резиденции. Источники сообщили, что Меган Маркл не будет посещать никакие публичные мероприятия во время визита в Великобританию, пишет «360».
Напомним, Гарри и его супруга покинули Британию в 2020 году, причиной стал конфликт с королевской семьей.