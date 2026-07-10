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Sun: Карл III принял принца Гарри с семьей впервые за четыре года

Встреча была частным семейным мероприятием, поэтому фото не будет, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Король Великобритании Карл III принял принца Гарри с семьей, это произошло впервые за четыре года своего правления, пишет газета Sun со ссылкой на источники.

На встрече присутствовали принц Гарри, его жена Меган Маркл и их двое детей, Арчи и Лилибет.

«Сегодня днем Гарри и Меган повезли Арчи и Лилибет на встречу с Чарльзом и Камиллой в Хайгроув в Глостершире», — говорится в статье.

Источники рассказали, что их встреча была частным семейным мероприятием, поэтому фото с нее не станут публиковать.

Ранее сообщалось, что принц Гарри, прибывший в британскую столицу на этой неделе, не смог разместиться в Букингемском дворце из-за неподготовленности служб резиденции. Источники сообщили, что Меган Маркл не будет посещать никакие публичные мероприятия во время визита в Великобританию, пишет «360».

Напомним, Гарри и его супруга покинули Британию в 2020 году, причиной стал конфликт с королевской семьей.

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