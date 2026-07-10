ВС РФ продолжают удерживать инициативу в украинском конфликте, заявил бразильский журналист Лукас Лейрос в материале для Strategic Culture.
«Пока Запад пытается представить Украину как страну, способную изменить ход конфликта, Москва демонстрирует, что сохраняет за собой свободу резко усилить военное давление в любой момент, когда сочтет это целесообразным», — отметил Лукас Лейрос.
По его словам, в конечном счете Россия продолжает удерживать инициативу в военной составляющей конфликта.
Ранее 10 июля стало известно, что за прошедшую неделю российские военнослужащие нанесли один массированный и шесть групповых ударов по оборонным заводам, энергообъектам и позициям украинских сил.