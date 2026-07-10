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Патрушев: против России ведут войну неонацисты, которые стоят во главе Запада

Помощник российского лидера отметил, что это потомки нацистов, воспитанные против РФ на неонацизме и фашизме.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Неонацисты, стоящие во главе Запада, ведут войну против России. Об этом заявил помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью корреспонденту «Вестей».

«Все говорят сегодня о специальной военной операции. Это очень важная вещь. И обязательно мы должны и одержим здесь победу в специальной военной операции. Но нужно посмотреть чуть шире — это неонацисты, которые стоят во главе Запада, ведут войну против России, именно неонацисты», — подчеркнул Патрушев.

Помощник президента выразил мнение, что это потомки нацистов, воспитанные против России на неонацизме и фашизме.

«И, конечно, их задача — нас ликвидировать», — резюмировал он.

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