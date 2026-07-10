Патрушев: против России ведут войну неонацисты, которые стоят во главе Запада

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Неонацисты, стоящие во главе Запада, ведут войну против России. Об этом заявил помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью корреспонденту «Вестей».
«Все говорят сегодня о специальной военной операции. Это очень важная вещь. И обязательно мы должны и одержим здесь победу в специальной военной операции. Но нужно посмотреть чуть шире — это неонацисты, которые стоят во главе Запада, ведут войну против России, именно неонацисты», — подчеркнул Патрушев.
Помощник президента выразил мнение, что это потомки нацистов, воспитанные против России на неонацизме и фашизме.
«И, конечно, их задача — нас ликвидировать», — резюмировал он.