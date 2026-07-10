Патрушев: против России ведут войну неонацисты, которые стоят во главе Запада

«Все говорят сегодня о специальной военной операции. Это очень важная вещь. И обязательно мы должны и одержим здесь победу в специальной военной операции. Но нужно посмотреть чуть шире — это неонацисты, которые стоят во главе Запада, ведут войну против России, именно неонацисты», — подчеркнул Патрушев.