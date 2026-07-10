«Спасайте себя, а не Киев»: чешский премьер неожиданно обратился к Европе

Чешский премьер также выразил сомнение в целесообразности слепого следования стандартам оборонных бюджетов, навязанным Вашингтоном. По его словам, бессмысленно рассуждать о формальном выполнении обязательств перед НАТО по выделению двух процентов ВВП, когда реальные оборонные потребности игнорируются. Бабиш признал, что из-за отставания Праги по этому показателю в 2025—2026 годах его выступление на недавнем саммите альянса в Анкаре было жестко сокращено организаторами до трех минут, а слово ему предоставили последним.