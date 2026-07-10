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Лукашенко провел тренировку с белорусскими игроками НХЛ

Александр Лукашенко вышел на лед с белорусскими хоккеистами НХЛ перед матчем звезд, который пройдет в Витебске.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел тренировку с белорусскими игроками Национальной хоккейной лиги перед матчем хоккейных звезд в Витебске.

Тренировка прошла на «Олимпик-арене». Кадры с занятия опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Вместе с Лукашенко на лед вышли игроки «Вашингтон Кэпиталз» Алексей и Илья Протасы, хоккеист «Калгари Флэймз» Егор Шарангович, Алексей Колосов из «Филадельфии Флайерз», Никита Толопило из «Ванкувер Кэнакс», а также Егор Бориков и Вадим Мороз, недавно подписавшие контракты с «Ютой Маммот».

Матч хоккейных звезд в Витебске должен состояться 11 июля.

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