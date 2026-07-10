Лукашенко провел тренировку с белорусскими игроками НХЛ

Вместе с Лукашенко на лед вышли игроки «Вашингтон Кэпиталз» Алексей и Илья Протасы, хоккеист «Калгари Флэймз» Егор Шарангович, Алексей Колосов из «Филадельфии Флайерз», Никита Толопило из «Ванкувер Кэнакс», а также Егор Бориков и Вадим Мороз, недавно подписавшие контракты с «Ютой Маммот».