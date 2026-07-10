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Патрушев: ФСБ и ЦРУ готовили совместную операцию по ликвидации бен Ладена

Каждой службе была отведена своя роль, отметил помощник президента РФ.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ФСБ и ЦРУ по договоренности президентов России и США готовили совместную операцию по ликвидации лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Об этом рассказал помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью корреспонденту «Вестей».

«Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны — ФСБ. Они (американцы — при. ТАСС) попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность», — пояснил Патрушев, отметив, что российская сторона выполнила свою часть договоренности, а американская — нет.

«Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили, — уточнил помощник президента. — Они не решились, удар не нанесли».

Патрушев также рассказал, что после спрашивал главу ЦРУ, почему они сорвали операцию, но ответа не получил.

«Но мы-то знаем, что он (бен Ладен — прим. ТАСС) был их агент, и до поры до времени они его использовали. В тот момент, когда он уже начал мешать, я думаю, что просто компрометируя деятельность спецслужб, они его ликвидировали, как — мы это все видели на экране», — резюмировал помощник президента.

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