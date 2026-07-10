Патрушев: ФСБ и ЦРУ готовили совместную операцию по ликвидации бен Ладена

«Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны — ФСБ. Они (американцы — при. ТАСС) попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность», — пояснил Патрушев, отметив, что российская сторона выполнила свою часть договоренности, а американская — нет.