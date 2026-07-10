Посольство РФ в Гааге: Нидерланды «отдали всё» и достигли предела помощи Киеву

«Даже на официальном уровне в ходе саммита в Анкаре королевство было вынуждено признать, что достигло предела своих возможностей по оказанию прямой военной помощи Украине. Если простыми словами: “отдали всё, ничего не осталось, а что имеем — нужно самим”, — сказали в посольстве.