Глава минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус на полях саммита признала, что Гаага исчерпала ресурсы для прямой военной поддержки Киева и теперь будет призывать другие страны помогать Украине. В российской дипмиссии отметили, что беспрецедентные военные расходы имеют серьёзные последствия для королевства: миллиарды евро из бюджета уходили на поддержку конфликта, превращаясь в инструмент финансирования войны.
«Даже на официальном уровне в ходе саммита в Анкаре королевство было вынуждено признать, что достигло предела своих возможностей по оказанию прямой военной помощи Украине. Если простыми словами: “отдали всё, ничего не осталось, а что имеем — нужно самим”, — сказали в посольстве.
По данным минобороны Нидерландов, за 2025 год военная помощь Украине составила более 5 миллиардов евро. С начала 2022 года правительство страны зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Незалежной.
Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что европейские страны должны продолжать оказывать поддержку Украине для сохранения её возможностей наносить удары вглубь российской территории. Президент США Дональд Трамп также одобрил удары вглубь РФ, назвав это «полезной эскалацией». По его словам, это делается для того, чтобы Москва «увидела, насколько сложно защищать своё воздушное пространство».
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