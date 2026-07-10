IRNA: Иран обсудит ситуацию в Ормузском проливе с Оманом

Оман был в числе стран-посредников в переговорах Ирана и США, однако был отстранен от процесса в конце июня по инициативе американцев. Причиной стали обсуждения Маската и Тегерана совместного контроля над Ормузским проливом (страны географически разделяют его), что вызывало недовольство Дональда Трампа. По информации The New York Times, Вашингтон в конце месяца все же согласился обсудить предложения оманской стороны по взиманию платы за транзит через морской коридор.