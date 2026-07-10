Делегации США и Ирана встретятся 12 июля, утверждают СМИ

«Команды США и Ирана на техническом уровне встретятся в Пакистане 12 июля», — сообщил каналу источник.
О повестке переговоров деталей не приводится.
Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил в пятницу, что в разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом подтвердил готовность Исламабада продолжать играть роль посредника между Ираном и США.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.