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Делегации США и Ирана встретятся 12 июля, утверждают СМИ

Al-Hadath: делегации США и Ирана встретятся в Пакистане 12 июня.

СТАМБУЛ, 10 июл — РИА Новости. Делегации США и Ирана на техническом уровне встретятся в Пакистане в воскресенье, утверждает телеканал Al-Hadath со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Команды США и Ирана на техническом уровне встретятся в Пакистане 12 июля», — сообщил каналу источник.

О повестке переговоров деталей не приводится.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил в пятницу, что в разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом подтвердил готовность Исламабада продолжать играть роль посредника между Ираном и США.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.

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