Патрушев: США выступают за мир на Украине, но евронацисты препятствуют этому

«Трамп и Штаты, они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться. Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться. Они делают всё, чтобы даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло. И, конечно, они влияют на команду Зеленского самыми разными способами», — сказал Патрушев.