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Патрушев: Запад хочет изолировать РФ от международных морских маршрутов

По словам помощника президента, западные страны также хотят перекрыть доступ России к Черному морю.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Страны Запада хотят заблокировать России доступ к международным морским маршрутам, к Балтийскому и Черному морям, также у них есть планы в Арктике. Об этом заявил помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью корреспонденту «Вестей».

«Они [страны Запада] шире смотрят: они хотят нас оторвать от международных морских маршрутов. Они хотят закрыть Балтийское море, сделать своим внутренним, они об этом не стесняются говорить», — пояснил Патрушев.

Также, по словам помощника президента, Запад хочет перекрыть доступ России к Черному морю. «И они планируют мероприятия в Арктике. Ну, в частности, в первую очередь в Баренцевом море, где наши базы находятся», — уточнил он.

«Мы это все знаем и, безусловно, противостоим», — резюмировал Патрушев.

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