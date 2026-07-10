Иран может заниматься восстановлением ядерной инфраструктуры, сообщает CNN

Американские военные 8−9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что прекращение огня более не действует.