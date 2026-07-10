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Иран может заниматься восстановлением ядерной инфраструктуры, сообщает CNN

CNN: Иран может заниматься восстановлением своих ядерных объектов.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки утверждает, что Иран может заниматься восстановлением инфраструктуры на своих ядерных объектах.

«Иран может пытаться восстановить свои ядерные объекты… Обнаружена новая активность на нескольких ядерных и ракетных объектах в стране в конце июня и начале июля», — говорится в публикации на сайте телеканала.

Как утверждает CNN, спутниковые снимки, оказавшиеся в его распоряжении, свидетельствуют об активности на военном комплексе Парчин — там якобы заметны признаки восстановительных работ после ударов США и Израиля.

«Фотографии, сделанные 21 июня, показывают, что на горе Коланг (неподалеку от ядерного комплекса в Натанзе — ред.) транспорт въезжает и выезжает из туннелей — в это время меморандум (о взаимопонимании с США — ред.) еще действовал», — также отмечает CNN.

В мае газета New York Times со ссылкой на данные американской разведки утверждала, что Иран восстановил доступ почти к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране, которые теперь считаются частично или полностью готовыми к эксплуатации.

Американские военные 8−9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что прекращение огня более не действует.

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