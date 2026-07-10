В России за полгода построили и отремонтировали 2,4 тысячи километров дорог

Кроме того, в рамках всех видов ремонта, а также работ по содержанию федеральных трасс Росавтодора в текущем дорожно-строительном сезоне за отчетный период в эксплуатацию введено 1231,2 километра федеральных трасс, в том числе 52 километра — после капремонта.