В России за полгода построили и отремонтировали 2,4 тысячи километров дорог

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В России за первые шесть месяцев 2026 года построено, реконструировано и отремонтировано 2,4 тысячи километров дорог, рассказал заместитель министра транспорта Игорь Костюченко на прошедшем в Росавтодоре совещании под руководством главы ведомства Романа Новикова.
«За первые шесть месяцев текущего года построено, реконструировано и отремонтировано 2,4 тысячи километров дорог. Из них на федеральной сети — порядка 1,3 тысячи километров, на региональной — 1,1 тысячи километров. Площадь укладки покрытия достигла 46,7 миллиона квадратных метров: 10 миллионов — на федеральной и 36,7 миллиона — на региональной сети», — цитируются слова Костюченко в сообщении Минтранса.
Новиков в своем докладе отметил высокий уровень финансовой дисциплины.
«Кассовое исполнение Росавтодором превысило план на 8,2 миллиарда рублей и составило 319,5 миллиарда рублей — это 30 процентов от годового объема. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 1 064,4 миллиарда рублей — на 81,2 миллиарда больше, чем год назад», — приводит министерство его слова.
Заместитель начальника Управления строительства автомобильных дорог Станислав Товбин рассказал, что в рамках строительства и реконструкции завершено устройство земляного полотна объемом 14,1 миллиона кубометров, оснований дорожной одежды — 1,4 миллиона кубометров, асфальтобетона — 0,8 миллиона тонн.
Кроме того, в рамках всех видов ремонта, а также работ по содержанию федеральных трасс Росавтодора в текущем дорожно-строительном сезоне за отчетный период в эксплуатацию введено 1231,2 километра федеральных трасс, в том числе 52 километра — после капремонта.
По итогам заседания участники определили приоритетные задачи на второе полугодие. Среди них — обеспечение стабильных темпов дорожных работ на федеральных трассах и усиление координации с регионами.