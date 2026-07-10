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В МИД Турции призвали к конструктивным переговорам с РФ по С-400

Хакан Фидан заявил, что с РФ необходимо вести конструктивные переговоры по вопросу С-400.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости конструктивных переговоров с российской стороной для решения вопроса, связанного с зенитными ракетными комплексами РФ С-400.

«Необходимо вести конструктивные переговоры с Россией», — отметил Хакан Фидан в беседе с National, комментируя данные о готовности Анкары передать С-400 третьей стране.

Турция договорилась с Россией о поставках С-400 в 2017 году и получила комплексы о прошествии двух лет. При этом Вашингтон требовал отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара не согласилась. Тогда США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 и ввели санкции по закону CAATSA. Летом 2026 года американский лидер Дональд Трамп анонсировал снятие ограничений.

Ранее появилась информация, что Вашингтон и Анкара якобы прорабатывают возможность передачи С-400 одному из государств Персидского залива. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, тема продажи Турцией российских С-400 относится к области сверхчувствительных, у России были контакты с Турцией по этой теме, и эти контакты будут продолжены.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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