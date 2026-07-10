В МИД Турции призвали к конструктивным переговорам с РФ по С-400

Турция договорилась с Россией о поставках С-400 в 2017 году и получила комплексы о прошествии двух лет. При этом Вашингтон требовал отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара не согласилась. Тогда США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 и ввели санкции по закону CAATSA. Летом 2026 года американский лидер Дональд Трамп анонсировал снятие ограничений.