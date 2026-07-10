Врач Коновалова рассказала о влиянии блуждающего нерва на настроение

В беседе с сайтом kp.ru она объяснила, что этот нерв связан с парасимпатической системой, отвечающей за отдых и восстановление. По словам врача, при нарушении его работы могут возникать тревожность, апатия, повышенная пугливость и проблемы с пищеварением.