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Врач Коновалова рассказала о влиянии блуждающего нерва на настроение

Кандидат медицинских наук врач-реабилитолог Мария Коновалова рассказала, что хроническое напряжение мышц шеи, нарушение осанки и спазм диафрагмы могут отражаться на работе блуждающего нерва — вагуса.

Кандидат медицинских наук врач-реабилитолог Мария Коновалова рассказала, что хроническое напряжение мышц шеи, нарушение осанки и спазм диафрагмы могут отражаться на работе блуждающего нерва — вагуса.

В беседе с сайтом kp.ru она объяснила, что этот нерв связан с парасимпатической системой, отвечающей за отдых и восстановление. По словам врача, при нарушении его работы могут возникать тревожность, апатия, повышенная пугливость и проблемы с пищеварением.

«Когда напряжение становится хроническим, появляются не только проблемы с пищеварением, но и эмоциональные трудности», — отметила Коновалова.

Она добавила, что напряжение в шее иногда связано с неустойчивостью стоп и слабостью коленей. Врач посоветовала выбирать обувь с закрытой пяткой и амортизацией, избегать высоких каблуков и ходить с перекатом с пятки на носок.

Ранее врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО рассказала, что постоянная нагрузка без полноценного восстановления может привести к эмоциональному и физическому истощению.