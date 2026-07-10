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Новак обсудил с Прокопьевым топливный рынок в Республике Алтай

Новак обсудил с Прокопьевым функционирование топливного рынка на Алтае.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе рабочей встречи обсудил с председателем правительства Республики Алтай Александром Прокопьевым функционирование топливного рынка в регионе, сообщило правительство России.

«Было рассмотрено функционирование топливного рынка Республики Алтай. Стороны обсудили обеспечение регионального спроса на нефтепродукты, стабильность поставок, работу логистической инфраструктуры, предпринимаемые меры и используемые инструменты, направленные на поддержание сбалансированной ситуации с топливообеспечением региона, включая координацию поставок, формирование необходимых запасов и мониторинг ценовой динамики», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что Новак и Прокопьев также рассмотрели текущее состояние электросетевой инфраструктуры региона, конкретные меры, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей, перспективы модернизации действующих мощностей и развития электросетевого хозяйства.

Была отмечена необходимость системной работы по обеспечению устойчивого энергоснабжения населения, социальных объектов и предприятий, в том числе в периоды сезонных пиковых нагрузок, добавляется в сообщении.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.

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