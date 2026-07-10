МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с РФ по С-400

Отвечая на вопрос о возможной перепродаже С-400, в том числе Объединенным Арабским Эмиратам, министр отметил: «Необходимо также вести конструктивный диалог с российской стороной, поскольку на данный момент я не могу назвать ни конкретную страну, ни процесс, ни вариант решения. Как я уже говорил, у двух президентов есть политическая воля».
Фидан также выразил уверенность, что для Турции «не будет проблемой» получение истребителей F-35. «Мы заплатили за эти F-35. Они стоят в ангаре и ждут, когда мы их заберем», — добавил он.
Соединенные Штаты исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 после того, как Анкара приобрела у России ЗРК С-400. Вашингтон настаивал на отказе турецкой стороны от российских систем в пользу американских Patriot, однако Анкара не согласилась на это.
В декабре прошлого года президент США заявлял, что Вашингтон «серьезно» рассматривает возможность продажи Турции истребителей F-35. В мае текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна рассчитывает на положительный исход переговоров по американским истребителям.
Как сообщает Bloomberg, перед саммитом НАТО в Анкаре Турция обратилась к России за разрешением на перепродажу поставленных ей С-400 третьей стороне. Отмечается, что это необходимо для снятия санкций США и возвращения в программу поставок истребителей F-35.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты с Анкарой по вопросу комплексов С-400. «Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу», — сказал Песков.