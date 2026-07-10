МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с РФ по С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты с Анкарой по вопросу комплексов С-400. «Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу», — сказал Песков.