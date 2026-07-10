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Патрушев прокомментировал звание «кремлевского ястреба номер один»

Помощник президента РФ не знает, почему его так называют.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев, комментируя звание «кремлевского ястреба номер один», отметил, что не знает, почему его так называют. Но подчеркнул, что всегда готов к сотрудничеству с Западом и всегда будет отстаивать суверенитет и интересы России.

«Я не знаю, почему я “кремлевский ястреб номер один”. Я готов с ними (с Западом — прим. ТАСС) к сотрудничеству, никогда не отказывался. Но я всегда отстаиваю наш суверенитет и отстаиваю интересы России», — указал Патрушев.

Помощник российского лидера отметил, что ранее встречался, в том числе в США, и с президентами, и с другими представителями власти, и всегда находил с ними общий язык.

«Наверное, это корреспондентам так кажется, что, отстаивая свои национальные интересы, наши российские, я так выступаю. А я иначе не могу, я так воспитан и уверен в том, что мы обязаны отстаивать свои национальные интересы», — резюмировал он.

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