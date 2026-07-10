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Балицкий: высокая дроновая активность фиксируется над Запорожской областью

Высокая дроновая активность наблюдается над Запорожской областью, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Высокая дроновая активность наблюдается над Запорожской областью, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО», — написал он в Max.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили за 12 часов 144 дрона ВСУ.

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