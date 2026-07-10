Балицкий: высокая дроновая активность фиксируется над Запорожской областью

Высокая дроновая активность наблюдается над Запорожской областью, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО», — написал он в Max.
Ранее стало известно, что средства ПВО сбили за 12 часов 144 дрона ВСУ.
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