Юрист Крылова посоветовала подавать документы в пять вузов

Юрист в сфере образования Елена Крылова рассказала абитуриентам об ошибках, которые могут оставить их без бюджетного места.
В разговоре с сайтом kp.ru она отметила, что дата подачи документов не влияет на конкурс: значение имеют баллы, количество мест и своевременное согласие на зачисление. Крылова посоветовала дождаться загрузки всех результатов на «Госуслугах», изучить показатели поступивших в прошлом году и только затем выбрать стратегию.
«Все огрехи выбора вскрываются в августе, когда уже практически ничего нельзя исправить», — предупредила специалист.
Она рекомендовала использовать все пять вариантов вузов и предусмотреть запасной вариант, а не рассчитывать только на рискованный проход в престижный университет.
Ранее петербургский выпускник Александр Славик, набравший по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, математике и физике, рассказал, что готовился к экзаменам без репетиторов.