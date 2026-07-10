Юрист Крылова посоветовала подавать документы в пять вузов

В разговоре с сайтом kp.ru она отметила, что дата подачи документов не влияет на конкурс: значение имеют баллы, количество мест и своевременное согласие на зачисление. Крылова посоветовала дождаться загрузки всех результатов на «Госуслугах», изучить показатели поступивших в прошлом году и только затем выбрать стратегию.