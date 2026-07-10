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Юрист Крылова посоветовала подавать документы в пять вузов

Юрист в сфере образования Елена Крылова рассказала абитуриентам об ошибках, которые могут оставить их без бюджетного места.

Юрист в сфере образования Елена Крылова рассказала абитуриентам об ошибках, которые могут оставить их без бюджетного места.

В разговоре с сайтом kp.ru она отметила, что дата подачи документов не влияет на конкурс: значение имеют баллы, количество мест и своевременное согласие на зачисление. Крылова посоветовала дождаться загрузки всех результатов на «Госуслугах», изучить показатели поступивших в прошлом году и только затем выбрать стратегию.

«Все огрехи выбора вскрываются в августе, когда уже практически ничего нельзя исправить», — предупредила специалист.

Она рекомендовала использовать все пять вариантов вузов и предусмотреть запасной вариант, а не рассчитывать только на рискованный проход в престижный университет.

Ранее петербургский выпускник Александр Славик, набравший по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, математике и физике, рассказал, что готовился к экзаменам без репетиторов.